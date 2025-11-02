Rechter: regering-Trump moet voedselhulp maandag uitkeren

PROVIDENCE (ANP/RTR) - Een federale rechter in de Amerikaanse staat Rhode Island heeft de regering van president Donald Trump opdracht gegeven om maandag met een plan te komen waarin staat hoe zij op die dag de voedselhulp aan arme Amerikanen zal uitkeren. Eventueel mogen de betalingen deels tot woensdag duren. De rechter erkende in zijn vonnis dat het uitblijven van tijdige voedselhulpbetalingen "onomkeerbare schade" veroorzaakt.

De zaak in Rhode Island is een van twee rechtszaken die zijn aangespannen om de opschorting van de voedselhulpprogramma's van het ministerie van Landbouw tegen te houden.

Volgens de regering-Trump is er niet genoeg geld om de uitkeringen aan 42 miljoen Amerikanen met een laag inkomen te betalen. De regering stelt dat het ministerie van Landbouw daartoe niet bevoegd is totdat het verdeelde Amerikaanse parlement een wet heeft aangenomen die een einde maakt aan de shutdown die op 1 oktober begon. De rechter in Rhode Island wees dat argument echter af.