Uitverkochte Museumnacht verloopt 'gemoedelijk'

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 3:25
anp021125002 1
AMSTERDAM (ANP) - De 25e editie van de Museumnacht Amsterdam verloopt volgens de organisatie "gemoedelijk". Tijdens de Museumnacht zijn zeventig musea in de hoofdstad tussen 19.00 en 02.00 uur open voor het publiek. Iets na middernacht laat een woordvoerder van de organisatie weten dat alle 30.000 kaarten voor het evenement zijn uitverkocht, en dat de opkomst zoals gebruikelijk bijzonder hoog is.
De Museumnacht verloopt dit jaar bovendien zonder incidenten, stelt woordvoerder Jordy den Haan. Vorig jaar voerden activisten van Extinction Rebellion (XR) actie bij het Rijksmuseum, dat daarop besloot zijn deuren tijdens de Museumnacht gesloten te houden. XR wilde dat het Rijksmuseum zijn samenwerking met ING zou stoppen, omdat de bank investeert in de olie- en gasindustrie.
Dit jaar was de Museumnacht vooral "gezellig", aldus Den Haan. En totdat het even na middernacht opeens ging regenen, was het bovendien een relatief droge editie.
