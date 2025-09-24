Reeks landbouwonderwerpen hoeft van Kamer toch niet op pauze

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet mag toch door met een reeks zaken over landbouw. De Tweede Kamercommissie die daarover gaat, stelde voor om de onderwerpen op pauze te zetten, maar de Tweede Kamer als geheel ging daar niet mee akkoord.

Met onderwerpen als de wolf, visserij en natuurbeheer kan het kabinet dus door. De Kamer koos er wel voor om enkele agendapunten over dierenwelzijn te parkeren. De PVV stemde daar in die gevallen ook voor.

Demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur, BBB) reageerde eerder deze maand getergd op de voornemens van de Kamercommissie om de onderwerpen te pauzeren. "Ik vind daar heel veel van", zei hij. Landbouwminister Femke Wiersma had het over gemengde signalen uit de Kamer. "Aan de ene kant moet het sneller, aan de andere kant moet het stoppen."

Onduidelijkheid

De stemmingen waren al op dinsdag, maar er was enige tijd onduidelijkheid over de precieze gevolgen.

Na de val van het kabinet kunnen Kamercommissies voorstellen om zaken 'controversieel' te verklaren, waarmee ze uitspreken dat een nieuw kabinet ze pas weer mag oppakken. De Kamer kan ook weer terugkomen op die besluiten.