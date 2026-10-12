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Noord-Korea vuurt ballistische raketten richting Japanse Zee af

Samenleving
door Redactie
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 Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat Pyongyang maandagochtend "meerdere ballistische raketten" in de richting van de Japanse Zee had afgevuurd, nadat het aanvankelijk melding had gemaakt van een "niet-geïdentificeerd projectiel".
"Ons leger heeft meerdere ballistische raketten gedetecteerd die vanuit de regio Pyongyang in de Japanse Zee waren afgevuurd", aldus de Zuid-Koreanen in een verklaring. De raketten zouden meer dan negenhonderd kilometer hebben afgelegd.
De spanningen tussen beide landen nemen recent weer toe. Vorige week was de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aanwezig bij de eerste testlancering van een hypersonische raket in het land, een zeldzame gelegenheid waarbij een Zuid-Koreaanse president een raketproef in het openbaar bijwoonde.
Begin oktober vuurde Noord-Korea nog een strategische raket voor middellange afstand af met gebruik van AI, aldus het eigen regime. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan tien rakettests uit.
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