Rechter verwerpt bezwaren KINK tegen toekennen FM-frequenties

ROTTERDAM (ANP) - Radiozender KINK heeft een procedure over de toekenning van de FM-frequenties verloren. De rechter in Rotterdam heeft alle bezwaren van de zender dinsdag verworpen.

Het station had een zaak aangespannen tegen het ministerie van Economische Zaken uit onvrede over het verloop van de veiling van de FM-frequenties in 2023. KINK vond dat het proces oneerlijk was verlopen en betoogde onder meer dat er sprake zou zijn van een "ongeoorloofde verbondenheid" tussen concurrenten Talpa Radio en Mediahuis.

Beide bedrijven zijn aangesloten bij One Media Sales, dat de advertentieverkoop voor de zes zenders van Talpa en Mediahuis regelt. Volgens KINK zouden ze zo als één radiobedrijf fungeren en meer frequenties bezitten dan de toegestane drie. Het ministerie en het Commissariaat voor de Media constateerden eerder al dat er geen sprake is van enige verbondenheid.