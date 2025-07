EY: Nederland verder uit beeld bij buitenlandse investeerders

AMSTERDAM (ANP) - Nederland is verder gezakt op de ranglijst van aantrekkelijkste landen voor buitenlandse investeringen in Europa, meldt accountants- en adviesorganisatie EY op basis van een jaarlijks onderzoek. "Waar ons land tot 2017 steevast tot de top 5 behoorde, is Nederland nu gezakt naar de tiende plaats, achter landen als België, Spanje en Polen."

Nederland trok vorig jaar slechts 147 nieuwe investeringsprojecten aan, 6 procent minder dan het jaar ervoor. Daarmee blijft het aantal ver achter bij topjaar 2016, toen er nog 409 projecten werden geregistreerd.

Het verslechterende investeringsklimaat heeft verschillende oorzaken. "Onder andere de aanhoudend lage economische groei, hoge energieprijzen, geopolitieke spanningen en een gebrek aan consistentie in regelgeving en belastingbeleid spelen een rol. Daarnaast zijn er structurele uitdagingen, zoals stikstofbeperkingen, woningtekorten, netcongestie en een krappe arbeidsmarkt die de groei belemmeren", staat in het onderzoek.