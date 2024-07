WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft de rechtszaak tegen oud-president Donald Trump over het achterhouden van geheime documenten verworpen. Trump zou bij zijn vertrek uit het Witte Huis in 2021 allerlei documenten hebben meegenomen naar zijn landgoed in Mar-a-Lago. De zaak is nu verworpen omdat de speciale aanklager volgens de rechter onrechtmatig was benoemd.