Onrustig in Berlijn rond EK-finale: ruim 130 aanhoudingen

BERLIJN (ANP) - Rond de EK-finale zondagavond in Berlijn heeft de politie in de Duitse hoofdstad 133 aanhoudingen verricht. In totaal zijn 151 aanklachten ingediend, onder meer voor mishandeling, huisvredebreuk, valsheid in geschrifte en zakkenrollerij. Twee politieagenten liepen verwondingen op.

Na de door het Engelse voetbalteam verloren finale tegen Spanje zorgden Engels fans voor onrust. Zij gingen meerdere personen te lijf. Ook was er een vechtpartij tussen Engelse supporters in een pub, waarbij één persoon gewond raakte aan zijn gezicht.

Voor de finale kwam het tot schermutselingen tussen Engelse en Spaanse fans. In de buurt van het stadion gooiden Engelse fans bekers en flessen. Ook moest de politie ingrijpen om te voorkomen dat de Spaanse fanwalk naar het stadion werd verstoord door Engelsen.

Op het hoogtepunt waren 4000 agenten actief.