Rechter vraagt Gelderland naar alternatieven voor afschieten wolf

ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland heeft in de rechtbank in Arnhem moeten uitleggen waarom zij geen alternatieve maatregelen neemt tegen de wolf die de provincie wil laten afschieten. Het betreffende dier zou in de gemeente Barneveld zo'n twintig keer schapen hebben aangevallen die achter wolfwerende rasters stonden, voor de provincie reden om een afschotvergunning af te geven. De rechter wilde vooral weten of Gelderland wel naar alternatieven heeft gekeken.

"Alsof een tandarts gelijk het hele gebit trekt bij iemand met kiespijn, dat gevoel houd ik hieraan over", zei de rechter. "Als een wolf elke twee, drie dagen langskomt om schapen aan te vallen, zou je toch iets extra's moeten doen op dat perceel. We hebben het hier over een beschermde diersoort. En deze wolf valt geen mensen aan, maar andere dieren. Dat probleem vind ik iets minder acuut."

De Faunabescherming en Animal Rights hebben de rechter gevraagd de vergunning voorlopig te schorsen. De uitspraak is op vrijdag 3 oktober.