Staat neemt collectie van Haags museum Panorama Mesdag over

DEN HAAG (ANP) - De Staat neemt de collectie en het gebouw van het museum Panorama Mesdag in Den Haag over van de nazaten van de kunstenaar Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten. Daarmee wordt het museum officieel een rijksmuseum, een maatregel die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op dinsdag al aankondigde.

De volledige collectie blijft intact door de overname van de overheid. Het museum krijgt jaarlijks 1,8 miljoen euro om de collectie te onderhouden.

"Ik ben trots dat Museum Panorama Mesdag een rijksmuseum wordt. Het panorama, dat Mesdag samen met zijn vrouw en andere schilders, meer dan een eeuw geleden schilderde, is een doorkijk naar het Nederland van onze voorouders", aldus cultuurminister Gouke Moes (BBB). "Ik vind het bijzonder dat de familie na al die jaren de zorg voor de collectie toevertrouwt aan de Staat. Prachtig dat we dit unieke erfgoed kunnen behouden als land, zodat nog velen ervan kunnen genieten."

Populair

Een nazaat van Mesdag is trots dat de Staat de collectie wil overnemen. "Onze familie - inclusief Hendrik Willem Mesdag - heeft bijna 140 jaar met liefde en toewijding het erfgoed behouden. Nu is het moment gekomen om het aan Nederland over te dragen, zodat deze unieke schat van nationale betekenis ook in de verre toekomst nog velen zal inspireren, verwonderen en verbinden", aldus Steven Storm.

Het panorama van Mesdag is een panoramaschilderij dat in een cilindervorm is opgezet. Het is 14 meter hoog en heeft een omtrek van 120 meter. Op het schilderij is een panorama van Scheveningen, Den Haag en de Noordzee te zien. Het werd in 1881 geschilderd door Mesdag, Mesdag-van Houten, Théophile de Bock, George Hendrik Breitner en Bernard Blommers. In de periode dat het gemaakt werd, waren zulke panorama's erg populair. Dat van Mesdag is het enige dat bewaard is gebleven, stelt het ministerie.