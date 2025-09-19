Woontorens tussen tribunes van stadion FC Utrecht

UTRECHT (ANP) - Bij het stadion van FC Utrecht verrijzen vier hoge woontorens. Die moeten in de hoeken tussen de vier tribunes worden gebouwd. Dat gebeurt in fases, zodat wedstrijden van de Eredivisionist gewoon door kunnen gaan. De Galgenwaard wordt het eerste stadion in Nederland met woningen erin.

De gemeente Utrecht heeft de plannen voor het stadion en de omgeving vrijdag gepresenteerd. In totaal moeten er ongeveer 1100 nieuwe woningen komen, in een groen en autoluw gebied. Een tankstation tegenover het stadion moet ook plaatsmaken voor een woontoren. De ontwikkeling moet in 2027 beginnen.