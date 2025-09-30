VVD'er De Groot in debat: we moeten kleiner bouwen

UTRECHT (ANP) - "We moeten kleiner bouwen", vindt VVD-Kamerlid en -kandidaat Peter de Groot. In een verkiezingsdebat van het Planbureau voor de Leefomgeving in Utrecht zei hij dat dat kan helpen de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. "We bouwen veel te groot in Nederland. Huishoudens zijn kleiner geworden."

Kandidaat-Kamerleden Sjoukje van Oosterhout (GroenLinks-PvdA) en Anna Veltkamp (Volt) verweten De Groot dat zijn partij verantwoordelijk is voor de "stilstand" die beiden zien in het oplossen van het woningtekort.

Van Oosterhout pleitte voor een grotere rol voor de overheid en miljarden voor sociale woningbouw. "Wij zijn bereid daar fors in te investeren", zei ze, verwijzend naar de doorrekeningen van het Centraal Planbureau die binnenkort naar buiten komen.

De hypotheekrenteaftrek is op termijn "volstrekt onhoudbaar", zei Veltkamp. "Voor de meeste mensen is de hypotheekrenteaftrek een extraatje erbij." De Groot erkende dat de belastingregeling woningprijzen opdrijft, maar verwacht ook dat snijden in de aftrek de woningmarkt verstoort. "Wij kiezen voor rust."