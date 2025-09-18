Rode Kruis ziet steeds meer Oekraïners in schrijnende situaties

DEN HAAG (ANP) - Het Rode Kruis ziet dat het tekort aan opvangplekken voor Oekraïners tot steeds meer schrijnende situaties leidt. Steeds meer Oekraïners melden dat ze op straat of in een auto hebben geslapen. De hulporganisatie roept de overheid op om te zorgen voor genoeg opvangplekken. "Wat moet er nog gebeuren voordat de overheid in actie komt?", vraagt Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis, zich af.

Gemeenten sturen mensen weg omdat er geen plek is. Zij melden zich vervolgens "radeloos" bij het Rode Kruis. In augustus deden 435 Oekraïners dit, een recordaantal. Meer dan 75 van hen vertelden de hulporganisatie dat ze een of meer dagen op straat sliepen.

Volgens het Rode Kruis meldt lang niet iedereen zich bij de hulporganisatie. Er is "totaal geen zicht op waar mensen nu verblijven" en er "zwerven nog veel meer mensen op straat zonder dat de overheid weet wie deze mensen zijn". Het Rode Kruis pleit naast meer opvangplekken ook voor landelijke registratie om mensen goed in beeld te krijgen.

VluchtelingenWerk

"De verhalen van mensen zijn schrijnend. Het gaat over een familie uit Oekraïne met een baby van één jaar oud die al een aantal dagen op een treinstation sliep. Of een jongen van 17 die dagenlang op straat zwierf, voordat hij bij ons aanklopte. Of een gezin van vier volwassenen die anderhalve week in de auto sliepen. Deze mensen hebben hulp nodig, geen dichte deur. We maken ons hier grote zorgen over", aldus Segaar. "Het is nu een chaos. En wij zien maar het topje van de ijsberg. Al een jaar lang kloppen mensen bij ons aan. Vaak getraumatiseerd, gevlucht uit een land waar nog dagelijks aanvallen zijn en doden vallen. Wij zijn niet in staat om opvangplekken te realiseren voor mensen. Dat is een taak en morele plicht van de overheid."

VluchtelingenWerk herkent het beeld van het Rode Kruis. Ook bij de ngo meldden zich de afgelopen weken Oekraïners. "Zo moest een 1-jarige dreumes noodgedwongen meerdere nachten in een auto slapen en kon voor een vrouw van boven de tachtig slechts met veel moeite een opvangplek geregeld worden", aldus VluchtelingenWerk.

Volgens VluchtelingenWerk is het "belangrijk" dat de overheid de regie pakt en samen met gemeenten voor genoeg opvangplekken zorgt. Daarnaast pleit ook de ngo voor een centraal registratiesysteem om te voorkomen dat mensen van de radar verdwijnen.