Schaatsster Beune verovert in Hamar wereldtitel op 3000 meter

HAMAR (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft bij de wereldkampioenschappen afstanden in Hamar de wereldtitel op de 3000 meter veroverd. De 25-jarige wereldkampioene allround was met een tijd van 4.00,39 net sneller dan Martina Sablikova uit Tsjechië (4.00,57). Merel Conijn greep met 4.01,22 het brons.

Beune nam het in de voorlaatste van tien ritten op tegen Ragne Wiklund. Ze nam in het begin van de race een flinke voorsprong op de Noorse thuisfavoriete en kon die marge in de slotronden net vasthouden. In de slotrit slaagde ook Francesca Lollobrigida uit Italië er niet in om aan de tijd van Beune te komen.