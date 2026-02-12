Schoof verwacht concreet EU-plan voor concurrentiekracht in maart

RIJKHOVEN (ANP) - De Europese Commissie zal in maart met een actieplan komen met concrete maatregelen voor 2026 en 2027 om de Europese concurrentiekracht vooruit te helpen. Dat zei demissionair premier Dick Schoof na afloop van zijn laatste EU-evenement. Op de heidag op een kasteel in Alden Biesen concludeerden de EU-leiders dat ze op korte termijn meer plannen willen zien om Europa economisch vooruit te helpen.

In het plan zullen onder meer ideeën staan "hoe barrières weg te halen voor de interne markten", zei Schoof. Ook zal er een "forse simplificatie" in komen te staan van EU-regels, die een "boost kunnen geven aan de economie", zei Schoof. Daarmee zou het onder meer gaan om plannen om energieprijzen omlaag te brengen, stelde Schoof.

De achterblijvende concurrentiekracht is niet alleen de verantwoordelijkheid van de Commissie, benadrukte Schoof. "Dit is het falen van ons allemaal. We moeten echt aan de slag met dingen die we dit en volgend jaar concreet kunnen realiseren."