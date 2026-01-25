Dit zijn de 5 mooiste meerdaagse wandelroutes van Nederland

De tijd dat wandelaars als suffe geitenwollensokkentypes werden gezien, ligt ver achter ons. Tegenwoordig kopen we massaal de outdoorwinkels leeg en trekken we de stoute hikeschoenen aan. Metro zet vijf van de mooiste meerdaagse wandelroutes door ons land op een rij.

Pieterpad

Heb je zin in een sportieve uitdaging in eigen land, dan is het Pieterpad een uitstekende keuze. Zonder twijfel is dit de meest iconische wandelroute van Nederland, strekkend van het Noord-Groningse Pieterburen tot de top van de Sint-Pietersberg in het zuiden van Limburg. Het 498 kilometer lange pad bestaat al sinds 1983 en is verzonnen door de vriendinnen Toos Goorhuis-Tjalsma uit Tilburg en Bertje Jens uit Groningen, die vonden dat Nederland wel een serieus lange afstandspad kon gebruiken.

Kustpad

Hou je van de zee, het strand en de duinen, dan is het liefst 725 kilometer lange Kustpad mogelijk iets voor jou. Van Zeeland tot Groningen wordt je getrakteerd op brede stranden, zilte zeelucht, schilderachtige kustplaatsjes, spectaculaire zonsondergangen en prachtige duinen.

Westerborkpad

Het Westerborkpad (336 km) is een indrukwekkende wandeltocht van Amsterdam naar voormalig Kamp Westerbork in Drenthe, waarbij je onderweg meer te weten komt over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Je passeert herdenkingsmonumenten, begraafplaatsen en andere belangrijke locaties die een rol speelden in de oorlog.

Veluwe Zwerfpad

Het Veluwse landschap is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. De uitgestrekte bossen, heidevelden en unieke zandverstuivingen rijgen zich aaneen. Dat verdient natuurlijk een prachtige meerdaagse wandelroute, en dat is het Veluwe Zwerfpad (375 km) zeker. Ontsnap aan de drukte van het dagelijks leven en spot allerlei dieren in het wild.

Utrechtpad

Last but not least: het Utrechtpad (163 km) neemt je mee door het hart van Nederland, beginnend en eindigend in de bruisende stad Utrecht. Onderweg kom je kastelen, historische plekken, pittoreske dorpjes, groene weiden en natuurlijk de Domtoren tegen.