Rechters in mondkapjeszaak Sywert van Lienden kunnen aanblijven

ROTTERDAM (ANP) - De rechters in de mondkapjeszaak kunnen aanblijven. Dat heeft de wrakingskamer van de rechtbank in Rotterdam bepaald.

Het Openbaar Ministerie had de rechters in de strafzaak tegen Sywert van Lienden en zijn voormalige compagnons gewraakt. Het OM had geen vertrouwen meer in de rechters, omdat ze de schijn van vooringenomenheid wekten. Het OM vroeg de wrakingskamer van de rechtbank daarom de drie rechters te vervangen. "De wrakingskamer oordeelt dat daar geen reden toe is."

In de zaak staan Van Lienden en zijn voormalige zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme terecht voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.