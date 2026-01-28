ECONOMIE
Eurocommissaris na geslaagde munitietoer nu langs raketfabrieken

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 14:15
anp280126130 1
BRUSSEL (ANP) - De defensieman van de Europese Commissie gaat langs bij Europese raketfabrieken om de productie van het schaarse wapentuig op te voeren. Eurocommissaris Andrius Kubilius hoopt het succes van een eerdere 'munitietoer' te herhalen.
Na artilleriemunitie eerder zijn het nu met name (onderscheppings-)raketten waar Oekraïne om zit te springen. De luchtverdediging heeft al alle mogelijke moeite om de permanente Russische bombardementen op bijvoorbeeld stroomnetten en verwarmingssystemen af te weren. Door munitietekort ligt de afweer soms ook stil. Oekraïne heeft ook raketten nodig om Russische doelen te bestoken waar projectielen worden afgevuurd of gemaakt.
Raketten zijn "een dringende prioriteit", zei Kubilius bij een bijeenkomst van het Europese Defensieagentschap (EDA). "Ik ga op een 'rakettentoer'. Met de vraag aan de industrie: hoeveel raketten kun je maken? Wat zijn de flessenhalzen in aanvoerketens?" De antwoorden wil hij gebruiken om de productie op te schroeven.
