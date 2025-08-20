ECONOMIE
IND mag onderzoek naar leeftijd asielzoeker blijven gebruiken

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 11:11
DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag een onderzoek naar de leeftijd van een asielzoeker blijven gebruiken, stelt de Raad van State (RvS) in een uitspraak woensdag. De zogeheten leeftijdsschouw wordt toegepast als onduidelijk is of een asielzoeker meerderjarig is en er geen documenten zijn.
Bij een leeftijdsschouw wordt gekeken naar uiterlijke kenmerken, gedrag en verklaringen van de persoon in kwestie. Als er dan nog geen duidelijkheid is, kunnen röntgenfoto's worden genomen van de pols en sleutelbeenderen om meer informatie te vergaren. Ook wordt gekeken of de persoon in een ander Europees land is geregistreerd.
De zaak bij de RvS ging om een man uit Eritrea die zegt dat hij minderjarig was toen hij asiel aanvroeg. Uit onderzoek bleek dat hij in Italië eerder als volwassene stond geregistreerd. Daar ging de IND toen van uit. De RvS stelt dat hierover een nieuw besluit moet worden genomen.
