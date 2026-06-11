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Rechtse Fujimori neemt leiding over in presidentsverkiezing Peru

Samenleving
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 6:13
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LIMA (ANP/RTR) - De conservatieve kandidaat Keiko Fujimori heeft woensdag opnieuw de leiding genomen in de spannende Peruaanse presidentsverkiezingen. Volgens de Peruaanse kiesautoriteit ONPE staat Fujimori met 98,2 procent van de stemmen geteld op 50,001 procent, tegen 49,999 procent voor de linkse kandidaat Roberto Sánchez.
Dinsdag werd bekend dat Peru waarschijnlijk nog zo'n twee weken moet wachten op een definitieve uitslag van de stemming van afgelopen zondag. Vooral de stemmen van Peruanen in het buitenland moeten nog binnenkomen. Het is niet bekend hoeveel mensen daar gestemd hebben, maar het gaat vermoedelijk om zo'n 300.000 stemmen.
De presidentsverkiezingen in Peru waren in het recente verleden wel vaker spannend. Zo verloor Keiko Fujimori, dochter van voormalig president Alberto Fujimori, de verkiezingen in 2016 met een verschil van 41.000 stemmen.
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