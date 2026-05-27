Rechtse oppositie neemt initiatief om spreidingswet in te trekken

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 8:46
DEN HAAG (ANP) - Een groep rechtse oppositiepartijen onder aanvoering van JA21 doet een poging om de spreidingswet van tafel te krijgen. Zij dienen daarvoor een initiatiefwet in. De kans dat die snel een meerderheid krijgt in de Tweede Kamer is klein. In het coalitieakkoord is afgesproken dat deze wet, die een eerlijke verdeling van asielzoekers over het land regelt, voorlopig in stand blijft. Linkse partijen willen haar eveneens behouden.
De spreidingswet zorgt ervoor dat gemeenten die geen of te weinig asielzoekers huisvesten, in het uiterste geval gedwongen kunnen worden om opvangplekken beschikbaar te stellen. Het vorige kabinet wilde de wet al schrappen, maar viel voordat dit in gang kon worden gezet.
De indieners spreken evengoed van "een nieuwe stap" om de spreidingswet ongedaan te maken. "De spreidingswet zet de lokale democratie buitenspel en gaat compleet voorbij aan de kern van het probleem", zegt JA21-Kamerlid Simon Ceulemans. "We hebben geen tekort aan opvangplekken, maar een veel te hoge asielinstroom."
