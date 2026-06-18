ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtse terreur: Vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom in azc in aanbouw in Nuenen

Samenleving
door Redactie
donderdag, 18 juni 2026 om 10:14
bijgewerkt om donderdag, 18 juni 2026 om 10:28
anp180626081 1
In een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen is een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, zegt een woordvoerder van de politie. Deze zomer zou het pand klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog bevestigd worden door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).
De politie schrijft op X dat bouwvakkers een kapot raam bij een van de panden ontdekten en mogelijke explosieven in het pand zagen liggen. Zij hebben dit direct bij de politie gemeld. Er wordt momenteel onderzoek gedaan bij het pand aan de Pastoorsmast.
Er is veel te doen over het azc. De gemeente ontving ruim duizend bezwaarschriften. Ook is er eerder brand gesticht. Die schade is nog te zien aan de zijkant van het gebouw.
loading

POPULAIR NIEUWS

167489325_m

Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

shutterstock_1822919855

Brussel legt bom onder box 3: beleggen via bv straks fiscale goudmijn

251631038_m

Bijna alle hartaanvallen worden veroorzaakt door deze vier risicofactoren

generated-image

Je hebt meer recht op vrije dagen dan je denkt

shutterstock_2075039719

De vloek van het pensioen: waarom nietsdoen je sneller sloopt dan werken”

ANP-474248146

Komische parodie over comeback Thijs Römer gaat viraal: Katja kan er niet om lachen

Loading