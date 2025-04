Rechtse VS-senator bekritiseert Trump om opmerkingen deportatie

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse senator John Kennedy heeft zondag president Donald Trump en zijn regering bekritiseerd vanwege hun aanpak van de zaak van Kilmar Abrego Garcia, een Salvadoraan die ten onrechte door Washington is gedeporteerd. Ook was Kennedy, een Republikein, kritisch over Trumps recente opmerking dat hij Amerikaanse staatsburgers naar Salvadoraanse gevangenissen zou willen deporteren.

Kennedy werd door NBC News gevraagd of de wet Trump toestaat criminele Amerikaanse staatsburgers naar buitenlandse gevangenissen te sturen. "Nee, dat is niet het geval en dat zou het ook niet moeten zijn. Wij hebben onze eigen wetten", zei hij.

Over de zaak van Abrego Garcia zei Kennedy dat de regering die kwestie had "verknald". Abrego Garcia had op zijn minst een hoorzitting moeten krijgen voordat hij naar El Salvador werd gestuurd. "De regering wil het niet toegeven, maar dit was een mislukking."

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de regering bevolen de terugkeer van Abrego Garcia mogelijk te maken. Dat is nog niet gebeurd, al zit Abrego Garcia inmiddels niet meer in de zwaarbewaakte gevangenis CECOT, maar in een andere gevangenis in El Salvador.