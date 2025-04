Tijdstraf Verstappen en crash Tsunoda bij start GP Saudi-Arabië

JEDDAH (ANP) - De Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1 is voor de Japanner Yuki Tsunoda op een grote mislukking uitgedraaid. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull kwam kort na de start van de race op het circuit in Jeddah in aanraking met de Alpine van Pierre Gasly. Zijn auto was te zwaar gehavend om door te gaan.

Max Verstappen kreeg ook tegenslag te verwerken na de start. De stewards deelden een tijdstraf van vijf seconden uit aan de viervoudig wereldkampioen van Red Bull, die van poleposition was vertrokken. Oscar Piastri was in zijn McLaren sneller weg en ging als eerste de bocht in, maar Verstappen stuurde brutaal zijn auto voor die van Piastri door de bocht af te snijden.

De Australiër eiste van de wedstrijdleiding dat Verstappen de eerste plek aan hem moest afstaan, maar de stewards besloten de Nederlander een tijdstraf te geven.