Rechtszaak moord IKON-journalisten uitgesteld tot 3 juni

SAN SALVADOR (ANP) - De rechtszaak over de moord op vier Nederlandse journalisten van de omroep IKON in El Salvador is uitgesteld tot 3 juni. Dat meldt Gert Kuiper, de broer van een van de in 1982 vermoorde journalisten. Ook de ngo en nieuwswebsite VOCES meldt het nieuws.

De rechtszaak zou eigenlijk woensdag beginnen. Kuiper is in El Salvador voor de zaak. Zijn verklaring en die van andere nabestaanden zouden woensdag worden voorgelezen tijdens de zitting. Eerder meldde Kuiper al dat het onzeker was of de zaak kon starten, mede doordat een van de advocaten van de verdachten mogelijk niet zou komen.