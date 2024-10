Oppositiepartij Georgië neemt zetels niet in om verkiezingsfraude

TBILISI (ANP/RTR/DPA) - De grootste oppositiepartij bij de Georgische parlementsverkiezingen heeft gezegd dat ze haar zetels niet zal innemen omdat ze verkiezingsfraude vermoedt, melden Georgische media. "We zullen de diefstal van stemmen van het Georgische volk niet legitimeren, we geven onze parlementaire mandaten op," zei Nana Malashkhia van de Coalitie voor Verandering, die 11 procent van de stemmen vergaarde.

De gedetineerde ex-president en oppositieleider van Georgië, Michail Saakasjvili, juichte de stap van de oppositiepartij toe. "Natuurlijk mag niemand het parlement betreden! Nu is het tijd voor massaprotesten. We moeten de wereld laten zien dat we vechten voor vrijheid en dat we een volk zijn dat geen onrecht tolereert," schreef hij op Facebook. De Georgische president Salome Zoerabisjvili sprak zondag van "totale vervalsing" van de verkiezingen en riep ook op tot protesten.

De partij Georgische Droom (GD) behaalde volgens de nationale kiescommissie een absolute meerderheid na de parlementsverkiezingen in Georgië van zaterdag. Met meer dan 99 procent van de kiesdistricten geteld krijgt GD 54 procent van de stemmen.

De partij, die werd opgericht door miljardair Bidzina Ivanishvili, zocht de voorbije jaren steeds meer toenadering tot Rusland en wordt ervan beschuldigd autoritaire maatregelen te nemen, onder meer gericht tegen de lhbtq+-gemeenschap. Een blok van pro-Europese partijen had gehoopt de macht van GD te doorbreken bij de verkiezingen.