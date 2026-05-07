Reconstructie moet meer duidelijkheid geven over dood vrouw Oss

ROTTERDAM (ANP) - Justitie gaat in de zaak over de dood van een 24-jarige vrouw uit Oss (Noord-Brabant) op het Kralingseplein in Rotterdam afgelopen november een reconstructie uitvoeren. De jonge vrouw kwam om het leven toen in de auto waar ze in reed een pistool afging. De reconstructie wordt gedaan in een soortgelijk voertuig, zodat de verdachte kan laten zien wat die avond heeft plaatsgevonden, legde het Openbaar Ministerie donderdag uit op een inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Het hele proces wordt gefilmd.

Het OM vermoedt dat verdachte Rick van R. uit Nijmegen het wapen mogelijk uit de handen van het slachtoffer heeft geprobeerd te trekken, waardoor het af is gegaan.

De verdachte richtte zich tijdens een beladen voorbereidende zitting tot de familie van het slachtoffer in de zaal en zei dat hij begrip heeft voor de woede en het verdriet van de nabestaanden. "Ik houd nog steeds van jullie dochter en dat zal ik altijd blijven doen", zei Van R.

De verdachte blijft vastzitten tot de volgende zitting. Die staat nu gepland op 6 juli.