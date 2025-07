Record: bijna 43.000 wandelaars krijgen Vierdaagsekruisje

NIJMEGEN (ANP) - Op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 42.777 deelnemers gefinisht, zo laat de organisatie weten. Allen krijgen zij het felbegeerde Vierdaagsekruisje. Op de laatste wandeldag van het evenement vielen 411 wandelaars uit.

Nooit eerder haalden zoveel wandelaars de eindstreep. Het vorige record stamt uit 2016, toen finishten 42.557 mensen. Dat jaar werden meer startbewijzen aangeboden en een extra route van 55 kilometer ter gelegenheid van de 100e editie van het wandelevenement.

De weersomstandigheden tijdens de 107e editie van de Nijmeegse Vierdaagse waren redelijk goed. Alleen op woensdag viel er flink wat regen en dat leidde tot natte sokken, wat weer "heftige blaren" opleverde, zoals het Rode Kruis dat verwoordde. Op de slotdag zag de hulporganisatie dat een enkeling last had van de warmte. Vrijdagmiddag liep het kwik in Nijmegen op naar zo'n 25 graden.

Startplaats

Nijmegen was dit jaar voor de honderdste keer de startplaats van de wandeltocht en daarom sprak burgemeester Hubert Bruls eerder van een "bijzondere editie". Vanuit de organisatie Inventaris Immaterieel Erfgoed werd aan de Vierdaagse voor de gelegenheid eerder al een eigen penning toegekend, die beschikbaar komt bij de Koninklijke Nederlandse Munt.

De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli 2026.