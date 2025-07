BERGEN (ANP) - Nsikak Ekpo is als tweede geëindigd op de 100 meter van de Europese kampioenschappen voor atleten jonger dan 23 jaar. De 22-jarige Nederlander finishte in 10,30 in het Noorse Bergen. Hij bleef in de finale iets boven zijn persoonlijk record (10,23). De winst ging naar de Fransman Jeff Erius (10,28).

Ekpo liep eerder deze zomer samen met Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa een Nederlands record op de EK landen in Madrid op de 4x100 meter estafette (37,91).