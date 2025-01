Het nieuwe beursjaar: deze sectoren moet je in de gaten houden

De gong heeft vandaag in het nieuwe jaar voor het eerst geklonken op Beursplein 5. En dan rijst de vraag: breken de beurzen opnieuw records, of blijft het rustig aan de top? Niemand kan daar met zekerheid op antwoorden uiteraard, maar marktanalist Jean-Paul van Oudheusden ziet zeker potentie. “Wereldwijd gezien is er een gematigde economische groei, de inflatie is naar beneden gekomen, en de rente wordt waarschijnlijk nog verder verlaagd. Dat is een prima klimaat waarop de beurzen in principe best hoger zouden kunnen.”

De AEX-index is vandaag voorzichtig van start gegaan. De handel verloopt nog wat sloom, deels omdat veel beleggers nog op vakantie zijn. Maar vanaf maandag 6 januari zal de beursvloer weer bruisen van activiteit.

Technologie blijft knallen

De technologiesector heeft vorig jaar al indruk gemaakt, en volgens Van Oudheusden blijft deze sector ook in 2025 de show stelen, vooral dankzij de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). “Je zou verwachten: die mensen weten wat ze doen, dus die investeringen die gaan wat opleveren. En op basis daarvan kunnen de koersen gewoon hoger”, zegt hij op BNR Nieuwsradio.

Het naderende presidentschap van Donald Trump, met Elon Musk als zijn bondgenoot, belooft een spannende dynamiek op de markten. Van Oudheusden voorspelt dat Trump zich bij iedere stijging van aandelen of crypto zal profileren als het brein achter het succes. Een opmerkelijk voorbeeld: Musk veranderde op nieuwjaarsdag zijn naam op X naar die van een cryptomunt. De 'memecoin' Kekius Maximus steeg prompt met 900 procent in waarde. Van Oudheusden: “Als het zo’n beursjaar wordt, dan kunnen we ook veel verrassingen verwachten.”

Vastgoed en nutssector

De vastgoedsector verdient volgens Van Oudheusden extra aandacht. Het woningtekort en een dalende rente kunnen in 2025 een positief effect hebben op deze markt, mits er voldoende politieke wil is om daadwerkelijk door te pakken. Ook de nutssector is interessant, dankzij de broodnodige uitbreiding van elektriciteitsnetwerken en het budget dat daarvoor beschikbaar is.

De eerste handelsdag in Azië liet een wisselend beeld zien. In Hongkong en Shanghai kleurden de beurzen rood, met dalingen van respectievelijk 2,5 en 3,3 procent. Dit kwam door nieuwe, tegenvallende cijfers over de Chinese industrie. Marktonderzoekers Caixin en S&P Global signaleren dat de groei van de industrie in december tegenviel. Eerder deze week meldde de Chinese overheid al een minder sterke groei dan verwacht. In Sydney daarentegen steeg de beurs 0,5 procent, terwijl de Kospi in Seoul vlak bleef. In Japan waren de beurzen dicht vanwege de jaarwisseling.

2024 leverde mooie winsten op

Beleggers kijken met een grote glimlach terug op 2024. De AEX sloot het jaar af op 878,63 punten, een stijging van bijna 12 procent. Middelgrote bedrijven hadden minder reden tot vreugde: de Midkap verloor ruim 9 procent. Grootste winnaars waren de grote Amerikaanse bedrijven. De brede S&P 500 klom in 2024 met ruim 23 procent, en tech-index Nasdaq ging zelfs bijna 30 procent omhoog.

Met deze inzichten in de achterzak is het aan beleggers om strategisch te kiezen waar ze in 2025 hun geld willen parkeren. De spotlights zijn alvast gericht op tech, vastgoed en mogelijke verrassingen die Musk en Trump uit de hoge hoed toveren.

