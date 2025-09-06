ECONOMIE
Recordaantal deelnemers voor Airborne Wandeltocht

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 17:06
anp060925102 1
OOSTERBEEK (ANP) - Een recordaantal deelnemers doet zaterdag mee aan de 78e Airborne Wandeltocht in het Gelderse Oosterbeek, meldt een woordvoerder. De wandeltocht is een eerbetoon aan de Britse en Poolse militairen die omkwamen bij de Slag om Arnhem.
Het gaat om 36.343 mensen, aldus de woordvoerder. De wandelaars lopen routes tot 40 kilometer, ergens rond 18.00 uur worden de laatste binnenkomers verwacht.
De woordvoerder noemt het "fantastisch" dat er zoveel mensen zijn. Volgens haar zijn er ook veel jonge mensen te zien, ook daar is de organisatie erg blij mee. De 100-jarige Geoff Roberts, die meevocht in de Slag om Arnhem, was ook aanwezig.
