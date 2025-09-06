Evenepoel boekt eerste zege na uitvallen in Tour de France

THE TUMBLE (ANP) - De Belg Remco Evenepoel heeft de vijfde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Het was een heuvelrit vanuit Pontypool die eindigde met de beklimming van The Tumble, een helling met een lengte van ruim 5 kilometer en een gemiddelde stijging van 7,3 procent.

Evenepoel, die in Groot-Brittannië bezig is aan zijn eerste koers sinds hij uitviel in de Tour de France, hield in een sprint bergop de Britten Thomas Gloag (Visma - Lease a Bike) en Oscar Onley (Picnic PostNL) achter zich. De Fransman Roman Grégoire (Groupama-FDJ) behield de leiderstrui. Bauke Mollema was op de zesde plaats de beste Nederlander.

Evenepoel won in de Tour nog de lange tijdrit, maar stapte in de veertiende etappe af. Naar later bekend werd, gebeurde dat onder meer vanwege een gebroken rib.

Doorkomst

Bij de eerste doorkomst op The Tumble kwam de Portugees Rafael Reis als eerste boven. Kort daarna reden de Nederlander Hartthijs de Vries en de Belg Siebe Deweirdt voorop. Maar eenmaal aan de klim begonnen, slonk hun voorsprong snel. Meteen nadat de vluchters waren ingelopen, meldden favorieten voor de dagzege als Thymen Arensman, Evenepoel en Onley zich vooraan. De Fransman Pavel Sivakov viel aan, maar onder de rode vlag van de laatste kilometer zaten de favorieten weer bij elkaar en kon Evenepoel zijn plan uitvoeren. "Bij de eerste doorkomst wilde ik voelen hoe de benen waren. Ik merkte dat er een harde wind tegen stond en wist toen dat ik moest gokken op een sprint", vertelde Evenepoel in het flashinterview. "Ik weet dat ik na een zware dag nog een goede sprint heb."

De Tour of Britain eindigt zondag met een rit van Newport naar Cardiff. In de finale ligt een lastig klimmetje. Evenepoel staat tweede in het klassement en moet twee seconden goedmaken op Grégoire.