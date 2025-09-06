Groot protest in Brussel tegen regime Iran

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Iraniërs uit heel Europa demonstreren in Brussel massaal tegen het regime in Iran. De exacte opkomst is nog onduidelijk, maar persbureau Belga houdt het op tienduizenden deelnemers. Zij worden toegesproken door prominenten als de voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence, de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt en John Bercow, voormalig voorzitter van het Britse Lagerhuis.

De betogers verzamelden zich onder meer bij het Atomium, een toeristische trekpleister in de Belgische hoofdstad. "We staan hier vandaag om onze stem te laten horen tegen het Iraanse regime en om Maryam Rajavi, de voorzitster van de Nationale Raad van het Iraanse verzet, te ondersteunen in haar pleidooi voor een Iraanse democratie", aldus een woordvoerder van de Nationale Raad van het Iraanse Verzet.

Deelnemers komen uit allerlei landen. Een aanwezige verslaggever van de VRT zag bussen uit Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De omroep bericht dat ook veel vrouwen onder de betogers zijn. Iran wordt sinds de Iraanse revolutie van eind jaren zeventig bestuurd door een islamitisch regime en vrouwen hebben in het openbare leven allerlei beperkingen opgelegd gekregen.

De organisatoren sturen aan op Europese sancties om het Iraanse regime te verzwakken. Ook willen ze dat de Revolutionaire Garde, een gewapende steunpilaar van de machthebbers, op de terreurlijst komt. Pence zei dat de Iraanse machthebbers banger zijn voor dissidenten in het buitenland dan voor andere mogendheden. Daarom wordt overgegaan tot intimidatie, betoogde hij voor de mensenmassa. "Maar die intimidatie is duidelijk mislukt. De Iraniërs zijn niet bang meer."