Recordaantal van bijna miljoen peuken geraapt tijdens opruimactie

DEN HAAG (ANP) - Op de internationale 'peukenopruimdag' zijn zaterdag 964.000 peuken van straat gehaald. Dat is duidelijk meer dan de 600.000 peuken die vorig jaar werden geraapt. Dat komt onder meer doordat op veel meer plaatsen mensen de straat op gingen om aan de actie mee te doen, meldt de organisatie van de actie PeukMeuk.

Alleen al in Nederland werden zeker 600.000 peuken geteld. Op 110 locaties deden mensen mee aan de actie. Ook in 25 andere landen zochten mensen naar sigarettenpeuken, maar daar leeft de actie volgens organisator Bernadette Hakken nog niet zo.

Het gezamenlijk oprapen is een actie van het Plastic Peuken Collectief, dat stelt dat de plastic filters een "wereldprobleem" vormen. Het merendeel van de peuken belandt volgens het collectief op straat of in het water, waar het kunststof in de filters uiteenvalt in microplastics. Er zou daarom een internationaal verbod op plastic filters moeten komen.

In Nederland worden elk jaar zo'n tien miljard sigaretten verkocht.