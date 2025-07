Tourpeloton met vertraging begonnen aan tweede etappe

LAUWIN-PLANQUE (ANP) - Het peloton in de Tour de France is met een kwartier vertraging begonnen aan de tweede etappe. Het is een rit over 209 kilometer van Lauwin-Planque naar Boulogne-sur-Mer, waar het in de laatste anderhalve kilometer licht omhoog gaat. Onderweg liggen vier heuveltjes: twee van de derde en twee van de vierde categorie. De top van de laatste ligt op 5 kilometer voor de finish.

Door het slechte weer kwamen de bussen met de renners in een file terecht waardoor zij later dan gepland arriveerden. Daarop besloot Tourorganisator ASO de start met vijftien minuten uit te stellen. Na een kort geneutraliseerd deel zwaaide Tourbaas Christian Prudhomme om 12.52 uur met de vlag ten teken dat de rit officieel begonnen was. De finish wordt verwacht rond 17.45 uur. De Belg Jasper Philipsen won de eerste etappe en draagt de gele leiderstrui.