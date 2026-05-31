ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Recordbedrag ingezameld rond Nacht tegen Seksueel Geweld

Samenleving
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 8:36
anp310526039 1
ROTTERDAM (ANP) - In aanloop naar en tijdens de vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld is een recordbedrag opgehaald van meer dan 320.000 euro. Dat meldt Plan International, de organisatie achter de mars in Rotterdam waaraan zaterdagavond en afgelopen nacht bijna 2300 deelnemers meededen. Zij vroegen daarmee aandacht voor straatintimidatie en seksueel geweld.
Deelnemers konden een route van 10 of 20 kilometer lopen, langs plekken waar vrouwen zich in het dagelijks leven regelmatig onveilig voelen. Directeur Garance Reus-Deelder spreekt van een krachtige en solidaire nacht. "Wat bijzonder is, is dat hier niet alleen mensen lopen die dit zelf hebben meegemaakt, maar ook velen, waaronder mannelijke bondgenoten, die zich uitspreken: dit keuren wij af."
De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten trapte de Nacht tegen Seksueel Geweld af in de Laurenskerk. "Dit is geen vrouwenprobleem. Dit is een probleem van iedereen", zei ze daar.
Het ingezamelde geld gebruikt Plan International voor een wereldwijd programma om de veiligheid van meisjes en jonge vrouwen in wijken te verbeteren.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 436320629

Plagen in de voorraadkast: Deze kleine diertjes knabbelen mogelijk aan je pasta, meel of rijst

127216006_m

Mentaal sterke mensen prikken hier in 30 seconden doorheen

223521303 m

Gezond zonder sportschool: deze dagelijkse activiteiten verlengen je leven

144773295_m

Hoe herken je een vitamine B12-tekort?

generated-image (3)

Dit zijn de landen die de wereld voeden

generated-image (4)

Zo bespioneren je favoriete apps je camera en microfoon (en wat daarvan écht waar is)

Loading