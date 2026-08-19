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Recordreeks van 64 opeenvolgende warme dagen voorbij

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 20:54
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HOUTEN (ANP) - Voor het eerst sinds 16 juni is het in De Bilt niet warmer geweest dan 20 graden. Daarmee is het recordaantal opeenvolgende warme dagen, waarbij het warmer moet zijn dan 20 graden, op 64 blijven staan. Het werd in De Bilt woensdag niet warmer dan 19,7 graden, aldus Weeronline.
Het oude record dateerde uit 2018 en stond op zestig warme dagen op rij. Dat werd zaterdag al verbroken. Verder kent het jaar 2026 tot nu toe 35 zomerse dagen, waarbij het kwik boven de 25 graden moet liggen, en elf tropische dagen met een temperatuur van boven de 30 graden. Pas twee keer werd het warmer dan 35 graden in De Bilt, wat een zeldzaam hoge temperatuur is.
Sinds het begin van het jaar zijn er 85 warme dagen geteld. Normaal telt een heel jaar in De Bilt 97 warme dagen. De verwachting is dat er in september nog een aantal warme dagen bijkomen.
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