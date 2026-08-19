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Bloomberg: VS halveren metaalheffingen voor Canada

Economie
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 20:53
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25 procent. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.
Onderhandelaars zouden de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog moeten uitwerken. Canada en de VS onderhandelen op dit moment over een bredere handelsovereenkomst. De Amerikaanse president Donald Trump sprak eerder in een socialemediabericht al van een voorlopige deal. De Canadese premier Mark Carney verklaarde dat de landen "dichter bij een overeenkomst komen die het Canadese voordeel versterkt".
Trump dreigde met importheffingen van 50 procent op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen. Die zouden woensdag ingaan, maar de president schortte ze op het laatste moment op tot vrijdag. Tegenover journalisten erkende Trump dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada.
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