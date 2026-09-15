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Reddingsactie na bootongeluk Indonesië moeilijk door slecht weer

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 13:30
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JAKARTA (ANP/AFP/RTR) - De reddingsactie na een veerbootongeluk in Indonesië wordt bemoeilijkt door slecht weer. Hoge golven maken dat reddingswerkers moeilijk bij het gekapseisde schip kunnen komen. Zondagochtend zonk het passagiersschip. Het officiële dodental ligt op zes, 129 mensen worden nog vermist.
Een overlevende vertelt aan persbureau Reuters dat hij tien uur in de zee moest wachten om gered te worden. Ook ter plaatse bemoeilijkt het slechte weer de evacuatie van overlevenden. "We kunnen niet tegen de natuur opboksen", verklaarde het hoofd van de lokale reddingsdienst. Het lukt reddingswerkers tot nu toe nog niet om in het gezonken schip op zoek te gaan naar slachtoffers.
De veerboot verloor kort na vertrek uit Soerabaja, de op een na grootste stad van het land, contact met de rederij. Ongelukken op zee komen regelmatig voor in Indonesië. Het land bestaat uit meer dan 17.000 eilanden en is voor dagelijks vervoer en toerisme erg afhankelijk van bootverbindingen.
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