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Extreme boeren: niet uit te sluiten dat boeren achter spoorsabotage zitten

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 15 september 2026 om 13:01
bijgewerkt om dinsdag, 15 september 2026 om 13:27
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Het is niet uit te sluiten dat boeren achter de sabotageacties op het spoor zitten van dinsdagochtend. Dat zegt Sieta van Keimpema, secretaris van Farmers Defence Force. De landelijke actiegroep is geen acties aan het coördineren. "Regionale groepen bereiden regionale acties voor", zegt ze.
Erik Luiten, voorzitter van boerenactiegroep Agractie, zegt niet te weten wie er achter de sabotage zou kunnen zitten. "We wachten onderzoek af", zegt hij.
Op dinsdagochtend was het treinverkeer verstoord in voornamelijk het midden en oosten van Nederland door materiaal op het spoor. Volgens ProRail zijn op 27 plaatsen spullen op het spoor gelegd. Volgens de NS is het treinverkeer in het begin van de middag op de meeste trajecten weer opgestart.
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