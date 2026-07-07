Reddingsacties door dodelijk noodweer in China

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - Noodweer in China heeft al aan zeker tien mensen het leven gekost, melden staatsmedia in het land. De Chinese leider Xi Jinping heeft dinsdag volgens staatszender CCTV opgeroepen tot reddingsoperaties waarbij "alles op alles wordt gezet".

De exacte omvang van het noodweer dat het midden en zuiden van China treft, is onduidelijk. Volgens berichten van staatspersbureau Xinhua werden de steden Huangshi, Huanggang, Ezhou en Xianning, allen even ten zuidoosten van Wuhan, getroffen door windstoten met snelheden tot 149 kilometer per uur.

In delen van de zuidoostelijke regio Guangxi en de oostelijke provincies Jiangsu en Shandong is extreem zware regenval met 260 millimeter regen in 24 uur voorspeld. Elders in China is er de kans op tornado's.

Tienduizenden inwoners uit verschillende delen van het land zouden zijn geëvacueerd.