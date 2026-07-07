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CBS: bedrijven investeren opnieuw minder in verduurzaming

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 6:30
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DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bedrijven investeren opnieuw minder in verduurzaming. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) investeert dit jaar ruim 61 procent van de bedrijven in een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Dat was iets meer dan 64 procent vorig jaar en 68 procent in 2024.
Het CBS zegt dat in de meeste bedrijfstakken minder wordt geïnvesteerd in verduurzaming. Daarbij steken vooral kleine bedrijven (met vijf tot vijftig werknemers) en middelgrote ondernemingen (met 50 tot 250 werknemers) minder geld in verduurzaming. Grote bedrijven investeren juist het vaakst.
Bedrijven zeggen dat financiële beperkingen de belangrijkste belemmering zijn bij duurzame investeringen, door hoge kosten van duurzame alternatieven. Ook onzekerheid over de economie en beleid speelt vaak een rol. Daarnaast ervaren meer bedrijven beperkingen in het energienetwerk door netcongestie. Andere belemmeringen zijn bijvoorbeeld gebrek aan geschikte arbeidskrachten.
De investeringen in verduurzaming verschillen per bedrijfstak. Industriebedrijven zetten meestal in op energie-efficiëntie en circulaire productie. In de transportsector gaat het meestal om verlaging van de uitstoot.
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