ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-atlete Simpson uit het ziekenhuis na hartstilstand

Sport
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 11:50
anp270626111 1
RALEIGH (ANP) - De Amerikaanse oud-atlete Jenny Simpson heeft vrijdag het ziekenhuis mogen verlaten. De voormalige wereldkampioene op de 1500 meter moest anderhalve week geleden gereanimeerd worden nadat ze bij een atletiekevenement in Raleigh (North Carolina) onwel was geworden.
"Simpson kreeg tijdens het atletiekevenement een hartstilstand en moest gereanimeerd worden met een defibrillator", meldde haar werkgever. "Ze is inmiddels ontslagen uit het Duke University Ziekenhuis en zal verder herstellen in North Carolina na de medische ingreep tijdens het Sir Walter Running Pop Up Mile-event op 16 juni."
Simpson (39) veroverde de gouden medaille op de 1500 meter tijdens de wereldkampioenschappen van 2011. Ze won tevens zilver op de WK's van 2013 en 2017. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro behaalde ze de bronzen medaille.
loading

POPULAIR NIEUWS

302274387_m

Bijna niemand kent deze vorm van intelligentie, terwijl die superbelangrijk is

dc189c9f609ddcd559399790e633c24c45249325

Als je deze gele brief van Justitie krijgt kun je maar beter openmaken

179201354_m

Zie je ineens een sleuteltje op je Android-scherm? Dit is wat het écht betekent

generated-image

Hitte laat asfalt knappen: snelwegen deels dicht, reizigers gewaarschuwd

shutterstock_2300293101

De 5 grootste fouten die mannen heel vaak maken in een relatie

anp260626159 1

Hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland op 26 juni

Loading