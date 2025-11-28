Reddingswerkzaamheden in volle gang na zware overstromingen Azië

JAKARTA (ANP/AFP) - Dagen van verwoestende overstromingen in Zuidoost-Azië hebben meer dan driehonderd mensen het leven gekost. Slachtoffers komen onder andere uit Indonesië, Thailand en Maleisië. Autoriteiten zijn druk bezig met reddingswerkzaamheden.

Een van de zwaarst getroffen gebieden is het zuiden van Thailand, waar zeker 145 mensen zijn omgekomen. Hele wijken zijn onder water gelopen, waardoor bewoners hun toevlucht moesten zoeken op daken.

Op het Indonesische Sumatra is het aantal doden opgelopen naar zeker 174. De lokale rampenbestrijdingsorganisatie BNPB waarschuwde dat dit aantal nog verder kan oplopen. Er zijn afgelegen gebieden die nog steeds niet bereikbaar zijn.

In het Zuid-Aziatische Sri Lanka is het leger ingezet voor hulp- en reddingsoperaties, nadat het dodental door overstromingen en aardverschuivingen op het eiland steeg tot 56. Volgens het lokale centrum voor rampenmanagement is er op sommige plekken in 24 uur 360 millimeter regen gevallen en wordt er nog meer voorspeld.