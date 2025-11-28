ECONOMIE
Meer arrestaties na dodelijke brand in Hongkong

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 14:06
HONGKONG (ANP) - De Hongkongse anticorruptiewaakhond ICAC heeft acht mensen opgepakt na de fatale brand in de miljoenenstad. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke corruptie rond de grote renovatie van de door de brand getroffen woontorens.
Vier verdachten horen bij een adviesbureau, drie zijn onderaannemers voor steigerbouw en een is een tussenpersoon, aldus ICAC. Medewerkers van de dienst voerden vrijdag doorzoekingen uit op dertien locaties, waaronder kantoren en woningen, en namen projectdocumenten en bankgegevens in beslag. De politie maakte eerder bekend drie mannen, verantwoordelijken van een bouwbedrijf, te hebben opgepakt.
De brand trof zeven van de acht torens van wooncomplex Wang Fuk Court, gelegen in het noordelijke district Tai Po. Deze brak woensdag uit en verspreidde zich snel over de gebouwen. De brand heeft zeker 128 mensen het leven gekost en circa tweehonderd mensen worden nog vermist.
