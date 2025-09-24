ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trans vrouwen onder gestelde vereisten welkom in ereklasse rugby

Sport
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 16:25
anp240925141 1
AMSTERDAM (ANP) - Trans vrouwen zijn onder bepaalde voorwaarden welkom om mee te spelen in vrouwenteams in de ereklasse van het Nederlandse rugby. Dat meldt de Nederlandse rugbybond woensdag op zijn website.
"Ons doel is dat niemand zich buitengesloten voelt in onze sport. Met dit beleid combineren we inclusie met de verantwoordelijkheid voor veiligheid en eerlijkheid. Zo bouwen we aan een rugbygemeenschap waarin iedereen zichzelf kan zijn - op én naast het veld," aldus Friso Horstmeier, voorzitter van de rugbybond.
De rugbybond meldt dat het nieuwe beleid tot stand is gekomen na een breed en zorgvuldig traject, waarbij vertegenwoordigers van clubs en spelers, coaches, medische experts, juridische adviseurs en maatschappelijke organisaties waren betrokken.
'Multidisciplinair inclusiepanel'
Het transgenderbeleid van de rugbybond kent drie uitgangspunten: veiligheid, eerlijkheid en inclusie. Bij de jeugdcompetities verandert niets. Daar spelen de meisjes en de jongens samen in teams.
De vrouwencompetities staan voortaan open voor trans vrouwen en andere genderdiverse spelers vanaf 16 jaar, "na een risico-inventarisatie en eventuele medische beoordeling door een multidisciplinair inclusiepanel". Wanneer een trans man of genderdiverse speler testosteron gebruikt voor een beter passende genderbeleving, is deelname aan de vrouwencompetitie niet langer mogelijk.
De mannencompetities staan vanaf nu open voor vrouwen, trans mannen en genderdiverse spelers vanaf 18 jaar. "Er kan om advies en een veiligheidsbeoordeling gevraagd worden door de individuele speler en club bij het multidisciplinair inclusiepanel", aldus de rugbybond.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

G1kt1AhaoAA-Gu2

Enorm zinkgat in centrum Bangkok (50 meter diep) nadat weg instort, zie beelden

Loading