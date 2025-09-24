Trans vrouwen onder gestelde vereisten welkom in ereklasse rugby

AMSTERDAM (ANP) - Trans vrouwen zijn onder bepaalde voorwaarden welkom om mee te spelen in vrouwenteams in de ereklasse van het Nederlandse rugby. Dat meldt de Nederlandse rugbybond woensdag op zijn website.

"Ons doel is dat niemand zich buitengesloten voelt in onze sport. Met dit beleid combineren we inclusie met de verantwoordelijkheid voor veiligheid en eerlijkheid. Zo bouwen we aan een rugbygemeenschap waarin iedereen zichzelf kan zijn - op én naast het veld," aldus Friso Horstmeier, voorzitter van de rugbybond.

De rugbybond meldt dat het nieuwe beleid tot stand is gekomen na een breed en zorgvuldig traject, waarbij vertegenwoordigers van clubs en spelers, coaches, medische experts, juridische adviseurs en maatschappelijke organisaties waren betrokken.

'Multidisciplinair inclusiepanel'

Het transgenderbeleid van de rugbybond kent drie uitgangspunten: veiligheid, eerlijkheid en inclusie. Bij de jeugdcompetities verandert niets. Daar spelen de meisjes en de jongens samen in teams.

De vrouwencompetities staan voortaan open voor trans vrouwen en andere genderdiverse spelers vanaf 16 jaar, "na een risico-inventarisatie en eventuele medische beoordeling door een multidisciplinair inclusiepanel". Wanneer een trans man of genderdiverse speler testosteron gebruikt voor een beter passende genderbeleving, is deelname aan de vrouwencompetitie niet langer mogelijk.

De mannencompetities staan vanaf nu open voor vrouwen, trans mannen en genderdiverse spelers vanaf 18 jaar. "Er kan om advies en een veiligheidsbeoordeling gevraagd worden door de individuele speler en club bij het multidisciplinair inclusiepanel", aldus de rugbybond.