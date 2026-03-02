ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Regering Iran roept op tot steunprotesten in Teheran

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 17:49
anp020326203 1
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse regering heeft burgers opgeroepen om maandagavond in Teheran steun te betuigen aan de Islamitische Republiek en hun eer te bewijzen aan leider Ali Khamenei, die afgelopen weekend werd gedood. De oproep werd gedeeld via de staatstelevisie.
Iraniërs gingen zondag de straat op in de hoofdstad Teheran, nadat de staatstelevisie het overlijden van Khamenei had bevestigd. De Iraniërs waren gekleed in het zwart en scandeerden onder meer "dood aan Amerika" en "dood aan Israël". Ze eisten wraak terwijl ze portretten van Khamenei en de Iraanse vlag droegen. Volgens de staatsmedia waren er vergelijkbare bijeenkomsten in andere steden.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

Loading