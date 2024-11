Regering Laos 'diep bedroefd' door overlijden toeristen

VIENTIANE (ANP/AFP) - De regering van Laos is "diep bedroefd" door de dood van buitenlandse toeristen in Vang Vieng, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Het dodental door giftige drank in een hostel in het land in Zuidoost-Azië is gestegen tot zes.

In de verklaring staat dat het ministerie "oprechte medeleven en diepe deelneming betuigt aan de families van de overledenen". Er wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak, schrijft het ministerie.

De overleden toeristen zijn twee Australische vrouwen, een vrouw uit het Verenigd Koninkrijk, twee Denen en een Amerikaan. Ook een Nederlandse werd ziek, maar is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Vermoedelijk hebben de slachtoffers drank gedronken waar methanol aan was toegevoegd in een hostel in de bij backpackers populaire plaats. De eigenaar van het hostel is door de politie opgepakt voor verhoor.