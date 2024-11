Organisator truckersprotest Canada schuldig bevonden

OTTAWA (ANP) - Een van de organisatoren van het truckersprotest in Canada van begin 2022 is schuldig bevonden aan "baldadigheid", een term die in het Canadese strafrecht wordt gebruikt voor openbare ordeverstoringen en het toebrengen van schade. De 47-jarige Pat King kan tien jaar celstraf krijgen, meldt The New York Times.

De zogenoemde vrijheidskonvooien waarvan King een van de prominentste organisatoren was, legden de Canadese hoofdstad Ottawa twee jaar geleden plat. Wegen werden dagenlang geblokkeerd, net als belangrijke grensovergangen met de VS. Truckers demonstreerden met de konvooien tegen de destijds geldende coronamaatregelen, en dan met name tegen een vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs aan de Amerikaans-Canadese grens.

Het fenomeen werd wereldnieuws en waaide vervolgens ook over naar andere landen, zoals Nederland, waar het in Den Haag tot een demonstratie kwam.

Na zijn arrestatie in 2022 bleef King vijf maanden vastzitten. Naast de strafzaak tegen hem loopt er ook nog een civiele procedure die werd opgestart door inwoners van Ottawa. Zij eisen van de organisatoren van het protest 300 miljoen Canadese dollar (ruim 205 miljoen euro) om geleden schade tijdens de protesten.