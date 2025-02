Regering Trump schrapt 1600 banen bij hulporganisatie USAID

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft zondagavond een flink deel van het personeel van hulporganisatie USAID met verlof gestuurd. Ook meldt de overheidsinstelling, die toezicht houdt op humanitaire en ontwikkelingsprogramma's in ongeveer 120 landen, dat zij 1600 banen in de VS moet schrappen.

Al het niet-essentiële personeel van USAID wereldwijd, met uitzondering van bepaalde leidinggevenden en medewerkers van enkele specifieke projecten, wordt op betaald administratief verlof gezet. Volgens de publieke radiozender NPR gaat het om zo'n 4700 medewerkers.

Trump wilde al eerder duizenden werknemers van USAID naar huis sturen, maar werd in de rechtbank tegengehouden nadat vakbonden een zaak hadden aangespannen. Vrijdag oordeelde een rechter echter dat de plannen van de nieuwe regering toch door mochten gaan.

De president opende direct na zijn inauguratie in januari de aanval op USAID en schortte de hulp die verleend wordt via de organisatie met drie maanden op. Op sociale media beweerde hij dat USAID "corrupt" is en "fraudeert". Ook Elon Musks adviesorgaan DOGE heeft de pijlen gericht op USAID. Musk zei eerder dat Trump en hij het erover eens zijn dat de hulporganisatie moet sluiten.